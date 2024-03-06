"إسلامية نجران "تقيم دورة تدريبية للأئمة على تطبيق أحكام التجويد عملياً

وأوضح "العتيبي" أن هذه الدورة تأتي للعناية بمنسوبي المساجد لتطويرهم عملياً وإكسابهم المهارات اللازمة للقراءة الصحيحة لكتاب الله؛ من أجل الحفاظ على صحة مخارج الحروف وتطبيق قواعد التجويد، منوهاً إلى حرص وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتنفيذ برامج ودورات تدريبية مكثفة لتطوير المهارات العلمية واللغوية للأئمة والخطباء والدعاة.