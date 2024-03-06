"إسلامية نجران "تقيم دورة تدريبية للأئمة على تطبيق أحكام التجويد عملياً

أقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء، دورة بعنوان" أقرؤهم لكتاب الله"، حيث استهدفت الأئمة على نظام العقود والمكافآت، قدمها المدير العام للفرع الشيخ مشعل بن سالم العتيبي بمقر الفرع.
وتسعى الدورة إلى تصحيح قواعد النطق وإخراج الحروف بمخرجات صحيحة، وكذلك تطبيق أحكام التجويد عملياً في النطق الصحيح للكلمة في القرآن الكريم.
وأوضح "العتيبي" أن هذه الدورة تأتي للعناية بمنسوبي المساجد لتطويرهم عملياً وإكسابهم المهارات اللازمة للقراءة الصحيحة لكتاب الله؛ من أجل الحفاظ على صحة مخارج الحروف وتطبيق قواعد التجويد، منوهاً إلى حرص وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتنفيذ برامج ودورات تدريبية مكثفة لتطوير المهارات العلمية واللغوية للأئمة والخطباء والدعاة.