محافظ جدة يتفقد سير العمل والخدمات المقدمة بمستشفى الولادة والأطفال

تفقّد محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اليوم، مستشفى الولادة والأطفال التخصصي بشمال جدة، حيث اطلع على آلية سير العمل فيه والخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
جاء ذلك بحضور مدير صحة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالين، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بجدة الدكتور شادي بن سالم الخياط، والمشرف العام على مجمع الملك عبدالله ومستشفى النساء والولادة التخصصي الدكتور فوزي بن علي الغامدي.
وتجول محافظ جدة في قسم الطوارئ، واطلع على الإمكانات المتوفرة فيه، ثم انتقل إلى العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة والعناية المركزة للأطفال.
كما تفقد قسم العيادات التخصصية في المستشفى. واستمع خلال الجولة إلى شرح عن آلية سير العمل في مختلف الأقسام، والخدمات التي تقدمها، كما اطمأن على جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى وتقديم أفضل رعاية صحية لهم، مؤكدًا على أهمّية مواصلة العمل الجادّ وتسخير كافة الإمكانيات التي وفرتها الدولة -أيّدها الله- لخدمة أهالي المحافظة.
يذكر أن المستشفى يضم 400 سرير، واستقبل أكثر من 50,000 مستفيد للعيادات الخارجية كما استقبل قسم الطوارئ ما يقارب 41,000 مراجع ما بين نساء وأطفال، كما تم إجراء 7,200 عملية خلال الفترة الماضية.