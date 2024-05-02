محافظ جدة يتفقد سير العمل والخدمات المقدمة بمستشفى الولادة والأطفال

كما تفقد قسم العيادات التخصصية في المستشفى. واستمع خلال الجولة إلى شرح عن آلية سير العمل في مختلف الأقسام، والخدمات التي تقدمها، كما اطمأن على جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى وتقديم أفضل رعاية صحية لهم، مؤكدًا على أهمّية مواصلة العمل الجادّ وتسخير كافة الإمكانيات التي وفرتها الدولة -أيّدها الله- لخدمة أهالي المحافظة.