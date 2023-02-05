12 فائزًا بجائزة "الأميرة صيتة" للتميز في العمل الاجتماعي بدورتها العاشرة

واستهل المؤتمر بكلمة للأمير سعود بن فهد رحب فيها بالحضور، وقال: تعودنا أن نحتفل معكم سنويًا بإنجازات وطنية وإنسانية تعكس ثقافة هذا الوطن الكبير المعطاء وإنسانية أبنائه التي لا تعرف أي حدود، من أجل تحقيق أهداف الوطن والرؤية الطموحة، واليوم وفي ذكرى مرور 10 أعوام على إنشاء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي وبعد إطلاق دورتها العاشرة وانتهاء الترشح لها، يسرنا أن نعلن عن أسماء الفائزين بالجائزة والتي سوف يعلنها الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، مقدمًا تهنئته للفائزين.