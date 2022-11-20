طلاب وطالبات "تعليم جدة" يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

ووقف المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، مع بداية انطلاق الاختبارات، صباح اليوم، على سيرها، مستهلًا جولته بزيارة لثانوية مجمع الأمير سلطان التعليمي التابعة لمكتب التعليم بشمال جدة، بحضور مدير المكتب حميد الغامدي.