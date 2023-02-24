نائب أمير الشرقية يطّلع على خطط إدارة المرور خلال احتفالات يوم التأسيس

وثمّن نائب أمير المنطقة الشرقية، جهود إدارة المرور التي ساهمت، بعد توفيق الله، في انسيابية الحركة وعدم وجود اختناقات مرورية، رغم كثافة أعداد المركبات التي تواجدت في مواقع الاحتفالات المختلفة، متمنيًا لأهالي المنطقة وزائريها إجازةً ممتعة.