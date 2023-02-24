نائب أمير الشرقية يطّلع على خطط إدارة المرور خلال احتفالات يوم التأسيس

زار الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية؛ مركزَ المتابعة الميدانية للحركة المرورية المعدّ من قبل إدارة مرور المنطقة الشرقية؛ لضبط الإشراف على انسيابية الحركة المرورية في محافظة الخبر خلال الاحتفالات بيوم التأسيس.
واطّلع نائب أمير المنطقة الشرقية ميدانيًّا خلال زيارته، على حركة السير والخطط المرورية المعدّة؛ لضمان انسيابية الحركة وعدم وجود ازدحام مروري في مواقع الفعاليات.
وثمّن نائب أمير المنطقة الشرقية، جهود إدارة المرور التي ساهمت، بعد توفيق الله، في انسيابية الحركة وعدم وجود اختناقات مرورية، رغم كثافة أعداد المركبات التي تواجدت في مواقع الاحتفالات المختلفة، متمنيًا لأهالي المنطقة وزائريها إجازةً ممتعة.
وقدّم مدير مرور المنطقة الشرقية العميد جهاد المجحد، شرحًا لنائب أمير الشرقية عن آلية متابعة الحركة المرورية، وأوضح أنه تتم مراقبة الميادين والطرقات بتقنيات حديثة وطائرات "درون"، ونقل الصورة بتقنية الفيديو المتطورة التي تمت الاستعانة بها لإدارة الحركة المرورية.
حضر الزيارةَ أمينُ المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومديرُ شرطة المنطقة الشرقية اللواء محمد الوذيناني.