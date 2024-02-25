"صحة حائل" تحتفل بـ"يوم التأسيس" المجيد

جاء ذلك في إطار الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف العام 1139هـ، الموافق 1727م، حتى هذا العهد الميمون.