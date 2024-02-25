"صحة حائل" تحتفل بـ"يوم التأسيس" المجيد

احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، اليوم الأحد، بذكرى "يوم التأسيس" المجيد.
جاء ذلك في إطار الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف العام 1139هـ، الموافق 1727م، حتى هذا العهد الميمون.
من جهته هنأ مدير عام صحة حائل سلطان بن ناصر المسيعيد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، بمناسبة ذكرى التأسیس، باعتبارها يوم الاعتزاز بقيادة حكيمة جعلت صحة الإنسان أولاً.
وأكد أن الاحتفال بـ"يوم التأسيس" يأتي استشعاراً من المديرية بأهمية هذه المناسبة والتعريف بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً.