لقاء لفرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة بمسؤولي الجهات الحكومية وعدد من كبار السن

کما نص النظام على عقوبات تصـدر على كل من يعتدي على حقوقهم بالسجن أو الغرامة بما يحقق الحماية لهم من الجميع سـواء كان هذا الاعتداء إيذاءً جســديًا أو إهمالاً أو الاعتداء على أموالهم. عقب ذلك قدم مدير إدارة المتابعة والتحقيق بفرع هيئة حقوق الإنسان بمكة المكرمة عبدالله الزهراني ورقة عمل بعنوان "نظام حقوق كبار السن ورعايته"، تناول فيها دور هيئة حقوق الإنسان ومهامها، ونظام حقوق كبار السن المتضمن توفير حقوق كبار السن وتعريف كبير السن وهو من يتجاوز عمره 60 عامًا.