محافظ "مرات": "يومُ التأسيس" ذكرى تبرز العمق الحضاري للمملكة

قال محافظ "مرات"، سند بن عماش آل حفيظ: إن "يوم التأسيس" الذي تحتفل به المملكة في 22 فبراير من كل عام؛ يعبّر عن بداية عهد الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، قبل ثلاثة قرون، عندما أصبحت الدرعية عاصمةَ الدولة السعودية الأولى.
وأضاف: أن هذا يوم عظيم يحتفل فيه جميعُ أبناء الوطن، وذكرى عظيمة تبرز العمقَ التاريخي والحضاري لهذه الدولة المباركة، والجذورَ الراسخة لها، وفيه يتحقّق الارتباطُ بين القيادة وأبناء الشعب العظيم.
وتابع "آل حفيظ": "يعتبر هذا اليوم فخرًا لكل سعودي ينعم في وطنه بالأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، ويذكّر الأجيالَ بما فعله الآباءُ والأجداد في الدفاع عن هذه الدولة، وإرساء قواعدها، والدور العظيم الذي قام به ملوك هذه الدولة في شتّى المجالات حتى أصبحت المملكة العربية السعودية لها مكانة عظيمة بين دول العالم".
وواصل قائلًا: إنه في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد؛ أصبحت المملكة، بفضل الله، ثم بفضل جهودهما، حفظهما الله؛ تتبوَّأ مكانةً عظيمة في مقدمة دول العالم.
وقال: نحن أبناء الوطن، نقف خلف قيادتنا؛ لتحقيق طموحاتهم وآمالهم في الرقيّ بهذه الدولة العظيمة، وتنميتها وفق رؤية مباركة 2030، وبدأنا، بفضل الله، نلمس ثمارَ نتائجها، ويجب علينا جميعًا شكرَ الله سبحانه وتعالى أنْ وهبنا هذه القيادة الرشيدة، كما يجب علينا غرس محبّتهم في قلوب أبنائنا، وحثّهم على بذل الغالي والنفيس في خدمة هذا الوطن وقيادته، سائلًا الله سبحانه وتعالى الأمنَ والاستقرار للوطن وأبنائه.