محافظ "مرات": "يومُ التأسيس" ذكرى تبرز العمق الحضاري للمملكة

وقال: نحن أبناء الوطن، نقف خلف قيادتنا؛ لتحقيق طموحاتهم وآمالهم في الرقيّ بهذه الدولة العظيمة، وتنميتها وفق رؤية مباركة 2030، وبدأنا، بفضل الله، نلمس ثمارَ نتائجها، ويجب علينا جميعًا شكرَ الله سبحانه وتعالى أنْ وهبنا هذه القيادة الرشيدة، كما يجب علينا غرس محبّتهم في قلوب أبنائنا، وحثّهم على بذل الغالي والنفيس في خدمة هذا الوطن وقيادته، سائلًا الله سبحانه وتعالى الأمنَ والاستقرار للوطن وأبنائه.