مختصون في الأمن الفكري يحاضرون بـ"تعليم مكة" حول الوعي الفكري وأهميته في المجتمع

ولفتوا في الوقت نفسه إلى أنه يجب علينا رفع الوعي الفكري للتعامل مع الأشياء التي حولنا بوعي عالٍ وكما يجب، وبيّن المتحدثون أن من أنواع الوعي التي يجب أن ننتبه له ويجب أن نرفع ذلك لدى أبنائنا وبناتنا هو وعيهم الصحي بأن كل ما يهدد صحتهم من مسكرات ومخدرات وكل شيء يُشكل خطرًا على صحته وسلامته يجب الانتباه له والحذر منه، وأن يكون هناك درع واقٍ وحامٍ لهم من هذه المخاطر.