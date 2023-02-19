"المسعود" يستقبل مدير وأعضاء "رواد كشافة وادي الدواسر"

وثمن "المسعود" دور المكتب كبيت خبرة يعول عليه الكثير من الآمال والتطلعات في تعزيز العمل التطوعي في مختلف القطاعات بالمحافظة، خصوصًا وهو يضم عددًا من القيادات الواعية والأكاديميين، ونخبة من رواد خدمة المجتمع الذين لهم إسهامات رائدة في مجال العمل الإنساني والتطوعي والتنموي.