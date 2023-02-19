"المسعود" يستقبل مدير وأعضاء "رواد كشافة وادي الدواسر"

استقبل مُحافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، اليوم الأحد، مدير وأعضاء مكتب رواد الكشافة السعودية بالمحافظة؛ بمناسبة التشكيل الجديد لمجلس إدارة المكتب في دورته الجديدة.
وهنأ المحافظ، أعضاء المكتب بمناسبة التشكيل الجديد، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم، حاثًّا إياهم على بذل الجهود للمساهمة في الارتقاء بالعمل التطوعي في المحافظة والقيام بكل ما من شأنه دعم أعمال المنتسبين للعمل الكشفي وخدمة المحافظة.
وثمن "المسعود" دور المكتب كبيت خبرة يعول عليه الكثير من الآمال والتطلعات في تعزيز العمل التطوعي في مختلف القطاعات بالمحافظة، خصوصًا وهو يضم عددًا من القيادات الواعية والأكاديميين، ونخبة من رواد خدمة المجتمع الذين لهم إسهامات رائدة في مجال العمل الإنساني والتطوعي والتنموي.
من جهته قال مُدير المكتب الدكتور سعود بن خلف الدوسري: إن المكتب وفي خطته السنوية عمل على تسخير الخبرات والتجارب الميدانية والعملية؛ لدعم النشاط الكشفي بالمحافظة وخارجها.
والمساهمة في تنميته وتطويره بما يخدم أغراض وأهداف المكتب، ومن أهمها إقامة اللقاءات والندوات والاجتماعات الدورية، تحت إطار التواصل بين الماضي والحاضر في الحركة الكشفية، وبما يتسق وأهداف رابطة رواد الكشافة السعودية، ومنظمة الصداقة العالمية لقدامى الكشافين والمرشدات "ISGF".
واستعرض أمين المكتب غانم بن عبدالله الدوسري، فعالية المكتب التي سينفذها بالتعاون مع جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء، بمناسبة يوم التأسيس للمملكة، والتي تتضمن معرضًا وندوة عن تأسيس الكشافة السعودية، وزيارات للأعيان وكبار السن، ومداخلات خارجية "عبر الاتصال المرئي" لمسؤولين من رابطة رواد الكشافة السعودية، وركن للتصوير بالزي الرجالي للمنطقة الوسطى في فترة التأسيس.