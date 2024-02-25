مديرة "تعليم جدة": "يوم التأسيس" يجسد الوفاء لتضحيات الآباء والأجداد

بعد ذلك بدأت فقرات حفل "المجلس" الذي اشتمل على المقرأة والفقرات الشعرية والخطابة، والتي تمحورت حول تأسيس السعودية، والمرحلة الانتقالية من الشتات والفرقة والجهل إلى الأمن والوحدة والرخاء، حتى عهدنا الزاهر، الذي يشهد نقلة نوعية للمملكة في مختلف المجالات بفضل الله، ثم بفضل قيادة حكيمة جعلت المملكة محط أنظار العالم، وكذلك عرض نماذج من الصقور أمام الجمهور.