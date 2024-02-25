مديرة "تعليم جدة": "يوم التأسيس" يجسد الوفاء لتضحيات الآباء والأجداد

بدأت الإدارة العامة للتعليم بجدة، اليوم الأحد، احتفالها بمناسبة "يوم التأسيس"، بساحة الإدارة العامة.
جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، والمساعدين للشؤون التعليمية والخدمات وقيادات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة.
وأجرت "اللهيبي" جولة في المعرض الفني المصاحب للحفل، اشتمل على أعمال فنيّة للطلبة والمعلمين، إلى جانب أركان معروضات: تاريخنا، حرفنا، لبسنا، أكلنا، ألعابنا، شاركت فيها مكاتب التعليم والمدارس للبنين والبنات، وجمعية "طويق".
واستمعت "اللهيبي"، خلال الجولة إلى شرح مفصل عن أركان المعرض ومحتوياته التراثية، تخللها فقرات فلكلورية وإنشادية منوعة للطلاب والطالبات، إلى جانب استعراض فرقة الخيالة والإبل.
بعد ذلك بدأت فقرات حفل "المجلس" الذي اشتمل على المقرأة والفقرات الشعرية والخطابة، والتي تمحورت حول تأسيس السعودية، والمرحلة الانتقالية من الشتات والفرقة والجهل إلى الأمن والوحدة والرخاء، حتى عهدنا الزاهر، الذي يشهد نقلة نوعية للمملكة في مختلف المجالات بفضل الله، ثم بفضل قيادة حكيمة جعلت المملكة محط أنظار العالم، وكذلك عرض نماذج من الصقور أمام الجمهور.
ورفعت المدير العام لتعليم جدة، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - وللشعب السعودي، ولجميع منسوبي ومنسوبات تعليم جدة.
وأكدت أن "يوم التأسيس"، هو مناسبة تحمل في طياتها تاريخًا عظيمًا للبلاد، فهو يوم يستحضر البدايات والروح التي جمعت الناس لبناء وطنهم، وفيه يتجدد العهد بالحفاظ على تراث الأجداد والدفاع عن الوطن، ويتجسد الوفاء بتضحيات الآباء والأجداد الذين بذلوا كل جهدهم من أجل بناء مجتمع قوي ومزدهر.
وثمنت "اللهيبي"، جهود القائمين على تنظيم الحفل الذي يليق بحجم المناسبة الغالية، ممثلًا في الشؤون التعليمية وإدارة أداء التعليم وقسم النشاط الطلابي، ولجميع الطلاب والطالبات ومعلميهم ومعلماتهم الذين قطعوا إجازتهم وشاركوا في الحفل.
كما أشادت بتعاون الجمعيات المشاركة في إحياء وتنوع الحفل، الذي وجهت بأن يستمر لمدة يومين؛ لإتاحة الفرصة للجميع لزيارته والاطلاع على أركانه ومحتوياته المميزة.