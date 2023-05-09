غدًا وبرعاية وزير التعليم.. جامعة الملك خالد تنظم المؤتمر الدولي الثاني للمعلم

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر رئيس الجمعية السعودية العلمية للمعلم "جسم"، الأستاذ الدكتور عبدالله بن علي آل كاسي، أن المؤتمر سيضم نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، وسيقدم ٤٥ ورقة بحثية خلال عشر جلسات و٣ حلقات حوارية؛ لمناقشة عدد من المحاور؛ من أهمها: الممارسات الميدانية والبرامج النوعية للمؤسسات الحكومية والخاصة بالتعليم الجيد، وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار، وأدوار المعلم في تحقيق التعليم الجيد، ومحور التعليم الجيد وإعداد المعلم وتطويره المهني، والتعليم الجيد واستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم الحديثة، ورعاية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.