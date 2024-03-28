في مبادرة انطلقت من المسجد.. أهالي "آل شدادي عسير" يتبرعون بأراضيهم لتوسعة الطرق

وأضاف "آل محلوي" قرر الجميع المساهمة كل بما تجود به النفس فمنهم من تنازل عن جزء من أرضه وأسهم بالمال فوق ذلك، ومنهم من دعم هذا المشروع بالمال وظهر جهد الجميع في هذا العمل الخيّر، والذي أصبح مثالاً على التكاتف ووحدة الكلمة في هذا الشهر الكريم الذي تضاعف فيه الحسنات.