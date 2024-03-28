في مبادرة انطلقت من المسجد.. أهالي "آل شدادي عسير" يتبرعون بأراضيهم لتوسعة الطرق

في واحدة من أبرز مبادرة "أجاويد 2" التي أطلقها الأمير تركي بن طلال أمير عسير رئيس هيئة تطويرها، نفذ أهالي قرى "آل شدادي" بسراة عسير مبادرة لتوسعة الطرق وتأهيلها وإزالة المخلفات منها وصيانة المباني المحاذية للطريق الذي يتوسط القرية.
وقال صالح بن علي آل محلوي، المشرف والمنفذ للمبادرة: "بدأت الفكرة بمشورة من مسجد القرية التي أعلن عنها الأهالي كمبادرة من ضمن مبادرات أجاويد 2 لهذا العام التي أقرها أمير المنطقة".
وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين وتسهيل المرور لجميع الخدمات التي يحتاج إليها سكان هذه القرى حيث تكاتف الجميع على رأسهم نائب القبيلة وشرعوا في البدء في التخطيط والتنفيذ لهذا المشروع الحيوي لقرى آل شدادي.
وأضاف "آل محلوي" قرر الجميع المساهمة كل بما تجود به النفس فمنهم من تنازل عن جزء من أرضه وأسهم بالمال فوق ذلك، ومنهم من دعم هذا المشروع بالمال وظهر جهد الجميع في هذا العمل الخيّر، والذي أصبح مثالاً على التكاتف ووحدة الكلمة في هذا الشهر الكريم الذي تضاعف فيه الحسنات.