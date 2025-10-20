"الشمري" ينقذ طفلًا من الاختناق.. و"التمياط" يكرّمه تقديرًا لموقفه الإنساني

كرّم قائد الدوريات الأمنية بمحافظة رفحاء العقيد عبدالرحمن برغش التمياط، صباح اليوم، الوكيل رقيب سلطان عسوج الشمري، تقديرًا لموقفه الإنساني البطولي في إنقاذ حياة طفل تعرض لاختناق حاد.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الوكيل رقيب الشمري كان يؤدي مهامه الميدانية في محافظة رفحاء، حين لاحظ امرأة في حالة استغاثة تبكي وتحمل طفلها المغمى عليه.
وبسبب خطورة الموقف وتعذر انتظار فرقة الهلال الأحمر، بادر الشمري بنقل الأم وطفلها على الفور بسيارة الدورية الرسمية إلى المستشفى العام بالمحافظة.
وعند وصولهم، تولى الكادر الطبي إسعاف الطفل الذي تبين أنه يعاني من اختناق حاد وانخفاض شديد في نسبة الأكسجين وصلت إلى 20%. وأكد الأطباء أن أي تأخير يتجاوز 15 دقيقة كان سيؤدي إلى وفاة الطفل – لا قدر الله.
وأثناء وجوده بالمستشفى، أبلغت الأم رجل الأمن أن باب منزلها ما زال مفتوحًا وبداخله أغراض ثمينة وهاتف جوال، وعلى الفور توجه الشمري لتأمين المنزل، وتبيّن أن الأبواب مغلقة ولا توجد ملاحظات.
وعاد بعد ذلك إلى المستشفى للاطمئنان على حالة الطفل، الذي تحسنت صحته بعد ثلاثة أيام من التنويم في العناية المشددة، وغادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.