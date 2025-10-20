"الشمري" ينقذ طفلًا من الاختناق.. و"التمياط" يكرّمه تقديرًا لموقفه الإنساني

وعند وصولهم، تولى الكادر الطبي إسعاف الطفل الذي تبين أنه يعاني من اختناق حاد وانخفاض شديد في نسبة الأكسجين وصلت إلى 20%. وأكد الأطباء أن أي تأخير يتجاوز 15 دقيقة كان سيؤدي إلى وفاة الطفل – لا قدر الله.