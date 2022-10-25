كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تنظم لقاء توظيف استشرافاً لاحتياجات سوق العمل

وأضاف أنه "تم استقبال الخريجين من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً في الكلية، وتم إجراء المقابلات الشخصية للخريجين وفق الضوابط والتعليمات المتبعة في مثل هذه اللقاءات".