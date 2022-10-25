كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تنظم لقاء توظيف استشرافاً لاحتياجات سوق العمل

نظمت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، ممثلة بوكالة الكلية لشؤون المتدربين لقاء توظيف بمقر الكلية اليوم، بهدف استشراف احتياجات سوق العمل ورفده بالكوادر المؤهلة في مجال الاتصالات والإلكترونيات، وذلك بالتنسيق مع إدارة التنسيق الوظيفي والتعاون مع شركة كانون.
وشهد اللقاء حضور مدير إدارة التنسيق الوظيفي المهندس سعود الغامدي، ومدير إدارة الموارد البشرية بشركة كانون المهندس ممدوح منصور، بمشاركة خريجي الكلية الراغبين في الالتحاق بالوظائف التي وفرتها الشركة في تخصص التقنية الإلكترونية.
من جانبه أوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، أن لقاءات التوظيف التي تعقد في الكلية أو خارجها لخريجيها تعتبر من أهم أولويات عمل والخطط التشغيلية لوحدة التنسيق الوظيفي.
وأضاف أنه "تم استقبال الخريجين من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً في الكلية، وتم إجراء المقابلات الشخصية للخريجين وفق الضوابط والتعليمات المتبعة في مثل هذه اللقاءات".