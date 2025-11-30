محافظ الطائف يكرّم 14 مدرسة ضمن مبادرة "المدارس المستدامة"

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف والرئيس الفخري لجمعية الطائف الخضراء، 14 مدرسة من مختلف المراحل الدراسية (بنين وبنات)، وذلك بمناسبة ختام أعمال مبادرة "المدارس المستدامة"، التي نفذتها الجمعية بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد الغامدي، ورئيس جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد العتيبي.
واستفاد من المبادرة 7,678 طالبًا وطالبة، بعد تطبيق 21 معيارًا بيئيًا صيغت بمشاركة خبراء ومختصين في مجال الاستدامة، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
وأوضح الدكتور سعد العتيبي أن المبادرة حققت مجموعة من المخرجات الملموسة، من أبرزها: تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى الطلاب والطالبات، ورفع الوعي بأهمية الفرز من المصدر، وإعادة التدوير، وتنمية الغطاء النباتي، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
وشملت جهود الجمعية غرس 300 شجرة وعدد من الشجيرات، وتوزيع 50 حاوية فرز نفايات بسعة 55 جالونًا، إلى جانب تدريب المعلمين والمعلمات وتزويدهم بمحتوى توعوي، وإجراء اختبار لقياس مدى تحقيق أهداف المبادرة.
كما بلغ عدد المتطوعين المشاركين في المبادرة 100 متطوع، بإجمالي 5,000 ساعة تطوعية.
وثمّن مدير التعليم والدكتور العتيبي دعم سمو محافظ الطائف للمبادرات النوعية والبرامج الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي في المجتمع التعليمي.