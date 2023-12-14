مشروع عقد جديد لتشغيل وصيانة سد وادي حلي بقيمة 18 مليوناً و500 ألف ريال

أنهت إدارة الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة- ممثلة بقسم التشغيل والصيانة- إجراءات التسليم والاستلام لمشروع تشغيل وصيانة سد وادي حلي بمحافظة القنفذة، إلى مقاول جديد، وذلك بمشاركة مندوبي الوزارة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة.
الجدير بالذكر ان مدة العقد 24 شهراً ميلادياً، وبقيمة ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة ألف ريال.
ويعتبر سد وادي حلي من أكبر السدود في المملكة العربية السعودية من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، حيث يصل ارتفاعه إلى 95 متراً وتبلغ طاقته التخزينية 250 مليون متر مكعب كثاني أكبر السدود في المملكة.
ويعتبر وادي حلي أحد أكبر الأودية بالجزيرة العربية حيث يزيد طوله عند موقع السد عن 145 كيلومتراً، كما يتميز الوادي بارتفاع معدلات هطول الأمطار في منابعه وروافده.