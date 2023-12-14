مشروع عقد جديد لتشغيل وصيانة سد وادي حلي بقيمة 18 مليوناً و500 ألف ريال

ويعتبر سد وادي حلي من أكبر السدود في المملكة العربية السعودية من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، حيث يصل ارتفاعه إلى 95 متراً وتبلغ طاقته التخزينية 250 مليون متر مكعب كثاني أكبر السدود في المملكة.