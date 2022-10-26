مدير تعليم "سراة عبيدة" يُكرّم المشاركين في "إبداع 23"

وقال: إن وزارة التعليم تولي اهتمامًا خاصًّا بالطلاب والطالبات الموهوبين، وتعمل على دعم مشاركاتهم المحلية والدولية؛ حيث قدمت لهم الكثير في سبيل رفع راية الوطن في كل محفل؛ تحقيقًا للمستهدفات الوطنية، وتماشيًا مع الرؤية الوطنية الطموحة 2030.