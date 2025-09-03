"تعليم الرياض" تشارك في حملة التبرع بالدم التي أطلقها سمو ولي العهد

وأكد الزارع أن ما تشهده الحملة من تفاعل كبير في المشاركة والتبرع من مختلف فئات المجتمع يأتي تعزيزًا لثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية التي يتمتع بها المجتمع السعودي، في ظل قيادة رشيدة –حفظها الله– تشجع على التكافل المجتمعي والعمل الإنساني، ما جعل المملكة العربية السعودية رائدة في الأعمال الإنسانية.