"تعليم الرياض" تشارك في حملة التبرع بالدم التي أطلقها سمو ولي العهد

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–. وتقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، منسوبي الإدارة للتبرع بالدم، اقتداءً بتبرع سمو ولي العهد –حفظه الله–.
وأكد الزارع أن ما تشهده الحملة من تفاعل كبير في المشاركة والتبرع من مختلف فئات المجتمع يأتي تعزيزًا لثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية التي يتمتع بها المجتمع السعودي، في ظل قيادة رشيدة –حفظها الله– تشجع على التكافل المجتمعي والعمل الإنساني، ما جعل المملكة العربية السعودية رائدة في الأعمال الإنسانية.
وأشار إلى أهمية زيادة وعي المجتمع بالتبرع بالدم، وترسيخ قيم التكافل والتعاون بين أفراده لبناء مجتمع صحي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.