"رئيس جمعية تحفيظ القرآن بالباحة" عن يوم العلم: لونه الأخضر رمزٌ للخير والعطاء

قال رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالباحة (ترتيل) علي بن جمعان آل سرور إن احتفاء المملكة بيوم العَلم، والذي جاء بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أيّده الله للعام ٢٠٢٣ على أن يكون الحادي عشر من شهر مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلَم يمثل قيمة ورمز كبيرين لتاريخ البلاد.