الطائف.. افتتاح عيادة العبور في مركز صحي السلامة والسحيلي

افتتحت إدارة المراكز الصحية بتجمع الطائف الصحي عيادات العبور بدون مواعيد في مركز صحي السحيلي ومركز صحي السلامة والتي تقدم خدماتها يومياً لما يقارب من 40 – 60 مراجعاً.
ويأتي افتتاح العيادات ضمن مبادرات إدارة المراكز لتحسين الخدمات المقدمة بالمراكز الصحية الأمر الذي انعكس إيجاباً على رضى المستفيدين من مراجعي المراكز من خلال تقليل فترات الانتظار للمرضى مما رفع معدل مراجعات الفرد للمراكز الصحية للاستفادة من الخدمات الصحية والرعاية العلاجية.
يذكر أن عيادات العبور نفذت سابقاً في مركز صحي شرق الحوية وأثبتت نجاحها في تجويد الخدمة المقدمة ورفع كفاءة الأداء لتسهيل الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية بشكل أسرع وأفضل.