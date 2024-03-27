الطائف.. افتتاح عيادة العبور في مركز صحي السلامة والسحيلي

ويأتي افتتاح العيادات ضمن مبادرات إدارة المراكز لتحسين الخدمات المقدمة بالمراكز الصحية الأمر الذي انعكس إيجاباً على رضى المستفيدين من مراجعي المراكز من خلال تقليل فترات الانتظار للمرضى مما رفع معدل مراجعات الفرد للمراكز الصحية للاستفادة من الخدمات الصحية والرعاية العلاجية.