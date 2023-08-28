توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" و"المسار الرياضي"

وقّعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة المسار الرياضي، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في مجالات تبادل المعلومات، والتعرف على أفضل الممارسات لكل ما يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة من سكان وزائري مدينة الرياض.
وتأتي المذكرة ضمن إطار سعي المؤسسة إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي اشتملت على العديد من المبادرات والخدمات المقدمة من أجل دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تسهيل الوصول الرقمي إلى المعلومات والبرامج، وتمكينهم من الوصول الشامل؛ إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات الإحصائية.
وقّع المذكرة من جانب المؤسسة الرئيس التنفيذي جين ماكجيفرن، فيما وقعها من جانب الهيئة الرئيس التنفيذي الدكتور هشام الحيدري.
وأوضحت "ماكجيفرن" أن المسار الرياضي سيوفر مرافق رياضية تتيح لجميع أفراد المجتمع الاستمتاع بها، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستُسهم في تحقيق الرؤية المشتركة مع الهيئة، والمتمثلة في إنشاء مجتمع حيوي شامل، يُمكِّن الجميع من المشاركة في جميع مرافق وبرامج مشروع المسار الرياضي، مؤكدة تطلعها للمزيد من التعاون في الشراكات والمبادرات المستقبلية التي تعزز إمكانية الوصول والاندماج.
من جهة أخرى، أعرب الدكتور الحيدري عن سعادته بذلك التعاون الذي سيكون له تأثير كبير وإيجابي على الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أنحاء مدينة الرياض، مؤكدًا أن العمل مع مؤسسة المسار الرياضي سوف يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول والاستفادة من جميع مرافق وبرامج المشروع والاستمتاع بها.
وتعد المذكرة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف كلا الطرفين، من خلال تعزيز وتسهيل إمكانية الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، واندماجهم داخل المجتمع، بالإضافة إلى التزام مؤسسة المسار الرياضي بتوفير الرفاهية والوصول إلى سكان وزوار مدينة الرياض إلى المرافق الرياضية المتنوعة، ويشمل ذلك معايير إمكانية الوصول العمراني، من خلال البنية التحتية، والمرافق الرياضية الواسعة والممتدة، في أنحاء مدينة الرياض.