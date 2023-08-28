توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" و"المسار الرياضي"

وأوضحت "ماكجيفرن" أن المسار الرياضي سيوفر مرافق رياضية تتيح لجميع أفراد المجتمع الاستمتاع بها، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستُسهم في تحقيق الرؤية المشتركة مع الهيئة، والمتمثلة في إنشاء مجتمع حيوي شامل، يُمكِّن الجميع من المشاركة في جميع مرافق وبرامج مشروع المسار الرياضي، مؤكدة تطلعها للمزيد من التعاون في الشراكات والمبادرات المستقبلية التي تعزز إمكانية الوصول والاندماج.