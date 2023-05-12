مواطن متقاعد.. "الشهري" يحول منزله إلى أحوال شخصية خاصة لأفراد قبيلته بتنومة

وبين أنه بدأ في هذا التسجيل والرصد والتوثيق عام 1410 للهجرة إلا أنه واجه في البداية تحفظاً وخوفاً من بعض أفراد القبيلة من الإجراء الذي يهدف إلى إشراك كل من تنطبق عليه الشروط في أمور القبيلة، وما يلم بها، والذي يتطلب تكاتفهم ووقفتهم إلى جانب بعضهم البعض في الأفراح والأتراح، في صورة رائعة من صور التكاتف والتعاضد التي يقودها الشهري وهو ما جعله محل أعجاب الجميع الذين ثمنوا العمل مقدمين شكرهم له.