"خالد بن سعود" يستقبل مديري "التجارة" و"الأمر بالمعروف" بالمنطقة

كما استقبل الأمير خالد بن سعود، في مكتبه بالإمارة، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتبوك خليل بن إبراهيم ضامري، الذي قدم للسلام عليه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة، بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.