"خالد بن سعود" يستقبل مديري "التجارة" و"الأمر بالمعروف" بالمنطقة

استقبل نائب أمير تبوك، الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، في مكتبه بالإمارة، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم بن سليمان الوباري.
جاءت زيارة "الوباري"، للسلام على الأمير "خالد"، وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة، بتعيينه نائبًا لأمير تبوك.
واستمع الأمير "خالد"، خلال اللقاء لشرح عن الخطة التشغيلية لأعمال فرع وزارة التجارة للعام 2024 م.
كما اطلع على تقرير عن إنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة والأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك وخدمة قطاع الأعمال في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها لعام 2023 م.
ونوه إلى دعم القيادة الحكيمة -حفظها الله- ومتابعتها لتطوير المنظومة التجارية وحماية حقوق المستهلكين في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما استقبل الأمير خالد بن سعود، في مكتبه بالإمارة، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتبوك خليل بن إبراهيم ضامري، الذي قدم للسلام عليه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة، بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.
واطلع نائب أمير تبوك، خلال اللقاء على تقرير عن أعمال وبرامج وأنشطة فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي نفذتها بالمنطقة خلال الفترة الماضية.
كما تسلم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال موسم حج 1444هـ.
ونوه إلى اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله - بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدًا أهمية ما تنفذه الرئاسة العامة من أعمال ومهام.