"موارد وتنمية الرياض" يوقع اتفاقية مع "ساعد" الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد

وقَّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، اتفاقية تعاون مع جمعية ساعد الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد على هامش فعاليّات اليوم العالمي للتصلب العصبي الذي أُقيم في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.