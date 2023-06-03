"موارد وتنمية الرياض" يوقع اتفاقية مع "ساعد" الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد

وقَّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، اتفاقية تعاون مع جمعية ساعد الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد على هامش فعاليّات اليوم العالمي للتصلب العصبي الذي أُقيم في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تفعيل التعاون المشترك والمستمر لدعم مرضى التصلب نفسيًا واجتماعيًا بهدف تمكينهم التعايش مع المرض.
وأشار الدكتور محمد الحربي إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقيات للوصول إلى أعلى مستويات التعاون مع سائر الجهات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.