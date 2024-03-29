"كيان" تحتفل باليوم العربي لليتيم بفعاليات متنوعة وسحور على شرف أبنائها

وأكد آل عريج: "على دعم أوقاف الرميح" لجمعية كيان ولن يتوقف دعمنا لهم بإذن الله وذلك لعدة أسباب منها أن العمل المؤسسي المنظم والجهود المميزة التي يبذلها فريق العمل في الجمعية وعلى رأسهم، سمها الغامدي، رئيس مجلس الإدارة بالجمعية، يجعلنا نستمر بالدعم، وسيكون لنا دعم قبل نهاية هذا العام 2024 في البرامج المميزة بالجمعية إن شاء الله، وأتمنى لهم مزيداً من التمكين والتميز لأبنائهم.