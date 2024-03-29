"كيان" تحتفل باليوم العربي لليتيم بفعاليات متنوعة وسحور على شرف أبنائها

حظيت فعالية جمعية كيان الرمضانية بمناسبة اليوم العربي لليتيم وإقامة السحور على شرف أبنائها الأيتام بكثير من الفقرات الهادفة التي قدمها أبناء كيان بأنفسهم وأبهروا الحضور بذكائهم وتميزهم.
وأعرب عبدالعزيز زيد آل عريج، المدير التنفيذي لأوقاف عبد الرحمن الرميح عن سعادته بتلبية دعوة جمعية كيان بهذه المناسبة الغالية والتي صادفت في شهر رمضان المبارك.
وأكد آل عريج: "على دعم أوقاف الرميح" لجمعية كيان ولن يتوقف دعمنا لهم بإذن الله وذلك لعدة أسباب منها أن العمل المؤسسي المنظم والجهود المميزة التي يبذلها فريق العمل في الجمعية وعلى رأسهم، سمها الغامدي، رئيس مجلس الإدارة بالجمعية، يجعلنا نستمر بالدعم، وسيكون لنا دعم قبل نهاية هذا العام 2024 في البرامج المميزة بالجمعية إن شاء الله، وأتمنى لهم مزيداً من التمكين والتميز لأبنائهم.
وقال الدكتور عبدالله إبراهيم المعجل وكيل وزارة التعليم العالي سابقاً: اليوم نحتفي مع جمعية كيان باليوم العربي لليتيم في شهر رمضان المبارك وهو احتفاء بإنجازاتهم وتميزهم، وشكراً لمن يهتم باليتيم العربي في أي زمان ومكان وخاصة جمعية كيان التي تهتم بالأيتام وتهديهم نفسياً واجتماعياً وعلمياً وتطلعهم على مهارات جديدة ليكونوا فاعلين في وطنهم ومجتمعهم. إن أبناءنا الأيتام هم الزهرات التي نسقيها لتكون أشجاراً مثمرة لهم ولوطنهم ومجتمعهم.
وأكد "المعجل " أن أكثر ما يسعدني في جمعية كيان سعيها لتطوير مهاراتهم ومعارفهم وفتح آفاق أكبر لهم في المدارس والجامعات داخل المملكة وخارجها وبرامج لا صفية خاصةً في فترات الصيف من خلال زيارات لمناطق المملكة أو خارجها، ومن هذه الزيارات زيارة فريق واثق لإيرلندا لإعطائهم فرصة لزيارة الجامعات وتعلم اللغة الإنجليزية.
وقالت أم عبدالله جابر، الذي كان ضمن "رحلة واثق": إن هذا اليوم مميز بالحضور والأداء والتنظيم، شكراً جمعية كيان وخاصةً، سمها الغامدي، على إتاحة الفرصة العظيمة بانضمام ابني عبدالله جابر في رحلة واثق التي زادته ثقة بنفسه وزادتنا فخراً به.
كما أعربت "بنات كيان المشاركات بالمشاريع الصغيرة "عن سعادتهن بإتاحة الفرصة لهن بعرض المشاريع فقالت "الابنة أسمى" صاحبة مشروع هدايا زينة ديكور؛ بدأت مشروعي من سبعة أشهر وأنا سعيدة بمشاركتي بعدد من المعارض، شكراً كيان.
وقالت "الابنة غلا" صاحبة مشروع الإكسسوارات خرزة وحجر السبح والسلاسل: شكراً لجمعية كيان التي صقلت موهبتي بحضور دورة الإكسسوارات والتي بعدها أسست لمشروعي وأعتبره ناجحاً وجميلاً جداً.
كذلك قالت "الابنة رجاء": أحببت عمل الكروشيه وتعلمته ونجحت فيه ومشروعي أعجب الحاضرين في هذه المناسبة الطيبة من مناسبات جمعية كيان.
كذلك الابنة أمل " شاعرة نجد" كانت سعيدة جداً بعرض مشروعها العطورات التي أحبته ونجحت فيه وشكرت جمعية كيان على دعمها.
كما قالت "أم الابنة ضيء يحيى": برعت ابنتي ضيء في مشروعها الهدايا الرمضانية مثل سجادات الصلاة والمباخر والسبح ولولا الله ثم جمعية كيان لم يفلح أبناؤنا في شيء. فجمعية كيان هي بيت الأيتام وسمها أمهم.
وأضافت: كان يوماً حافلاً. ونحن نلبي دعوة جمعية كيان للاحتفال باليوم العربي لليتيم وتناول السحور وكان لي شرف إلقاء كلمة الأمهات الحاضنات، التي عبرن من خلالها عن مدى حبنا لهذا الكيان العظيم الذي جمع أبناءنا وبناتنا، وقدم لهن الاستشارات ودمجهن في المجتمع وقدمن لسمها الغامدي لوحة وقف من أبنائها وبناتها في خير البقاع.
وأعربت "الأم البديلة أم رغد" عن سعادتها بملاقاة الأسر البديلة واجتماعهم في حفل كيان باليوم العربي لليتيم، وقالت: شكراً من القلب جمعية كيان.