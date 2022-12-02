أمير عسير ووزير الشؤون البلدية يشكران رئيس بلدية محايل "سعيد حافظ"

وجاء في خطاب أمير عسير المرفوع للوزير الحقيل "أنه انطلاقًا من نهجنا ورؤيتنا بأن من يعمل بإخلاص للوطن والمواطن، سيجد عندنا العز والمعزة في كل المواطن، وأن المعني جعل نصب عينيه تحقيق التميز في الأداء الحكومي والإداري على مستوى القطاع البلدي، محققًا بذلك المركز الأول لأربعة أعوام متتالية".