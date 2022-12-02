أمير عسير ووزير الشؤون البلدية يشكران رئيس بلدية محايل "سعيد حافظ"

تلقّى رئيس بلدية محايل عسير سعيد بن علي حافظ، خطاب شكر وتقدير من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بناء على ما رفعه له الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والمتضمّن إشادته بما تحقّق من إنجازات أثناء فترة رئاسة "حافظ" لبلدية محافظة رجال ألمع، واستمرار التميز والأداء العالي أثناء رئاسة بلدية محافظة محايل حاليًّا.
وجاء في خطاب أمير عسير المرفوع للوزير الحقيل "أنه انطلاقًا من نهجنا ورؤيتنا بأن من يعمل بإخلاص للوطن والمواطن، سيجد عندنا العز والمعزة في كل المواطن، وأن المعني جعل نصب عينيه تحقيق التميز في الأداء الحكومي والإداري على مستوى القطاع البلدي، محققًا بذلك المركز الأول لأربعة أعوام متتالية".
وعبر "حافظ" عن عظيم شكره وتقديره لأمير المنطقة، ولوزير الشؤون البلدية، وأمين المنطقة المهندس عبدالله بن مهدي، مؤكدًا أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات ولاة الأمر والمسؤولين والمواطنين.