"الإيمان العام" يرفع طاقة التأهيل الطبي للمنومين بنسبة 100%

رفع مستشفى الإيمان العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول، اليوم السبت، الطاقة الاستيعابية لعدد الأسرّة للمرضى المنومين بالتأهيل الطبي بنسبة 100%.
يأتي ذلك ضمن خطة "التجمع الأول" التطويرية الشاملة لأقسام التأهيل الطبي في منشآته، عبر استحداث الخدمات المقدمة والتقنيات والتوسع في تشغيلها؛ لتحسين جودة وكفاءة الخدمات التأهيلية وسرعة الحصول عليها.
يُذكر أن الخدمات التأهيلية المقدمة في منشآت "التجمع الأول" التي يتلقاها المستفيد خلال فترة التنويم في تخصصات مختلفة كالطب الطبيعي، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق والتخاطب، بالإضافة لصعوبات البلع؛ تعمل بطريقة متكاملة وشاملة.
ويقدم كل قسم خدمات خاصة به؛ لاستعادة الوظائف الجسدية للمرضى الذين يعانون من اعتلال جسدي أو عقلي؛ نتيجة إصابات الحبل الشوكي والدماغ والجلطات الدماغية؛ من خلال تحفيز قدرات وإمكانيات الأفراد للحد من العجز والحفاظ على صحتهم.