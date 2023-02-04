"الإيمان العام" يرفع طاقة التأهيل الطبي للمنومين بنسبة 100%

يُذكر أن الخدمات التأهيلية المقدمة في منشآت "التجمع الأول" التي يتلقاها المستفيد خلال فترة التنويم في تخصصات مختلفة كالطب الطبيعي، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق والتخاطب، بالإضافة لصعوبات البلع؛ تعمل بطريقة متكاملة وشاملة.