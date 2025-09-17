مدرسة بالطائف تطلق مبادرة لتعزيز السلوك والانضباط بين الطالبات

وتقوم المبادرة على مبدأ التحفيز والتشجيع، بما يتواءم مع المرحلة العمرية لطالبات المرحلة الابتدائية، من خلال برنامج منظم يدعم المبادرة بخطوات عملية واضحة، تُمكّن الطالبة من اكتساب السلوك الإيجابي، وتحفزها أكثر على الالتزام والانضباط داخل المدرسة وخارجها، كما تسعى المبادرة إلى إيجاد بيئة مدرسية هادفة وجاذبة، تُسهم في تقليص نسب الغياب، وزيادة الإقبال على الحضور والتفاعل، بما يعزز التحصيل الدراسي لدى الطالبات.