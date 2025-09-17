مدرسة بالطائف تطلق مبادرة لتعزيز السلوك والانضباط بين الطالبات

أطلقت مدرسة الابتدائية السادسة والستون للطفولة المبكرة للبنات مبادرة نوعية بعنوان “قادة السلوك والانضباط”، والتي تهدف إلى تعزيز قيم الانضباط والسلوك الحسن، وترسيخها كأسلوب حياة يومي بين الطالبات، وتحقيق بيئة آمنة ومنتجة، يسودها الاحترام والتعاون، وبناء جيل واعٍ يتحمل المسؤولية، ويقود المستقبل بثقة ورؤية واضحة.
وتقوم المبادرة على مبدأ التحفيز والتشجيع، بما يتواءم مع المرحلة العمرية لطالبات المرحلة الابتدائية، من خلال برنامج منظم يدعم المبادرة بخطوات عملية واضحة، تُمكّن الطالبة من اكتساب السلوك الإيجابي، وتحفزها أكثر على الالتزام والانضباط داخل المدرسة وخارجها، كما تسعى المبادرة إلى إيجاد بيئة مدرسية هادفة وجاذبة، تُسهم في تقليص نسب الغياب، وزيادة الإقبال على الحضور والتفاعل، بما يعزز التحصيل الدراسي لدى الطالبات.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي في كلمته، على جهود وزارة التعليم في تعزيز قيمة الانضباط وترسيخها بين الطلبة، بوصفها إحدى الركائز الأساسية للعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن مبادرة "قادة السلوك والانضباط" لطالبات المرحلة الابتدائية تمثل خطوة رائدة في مجال ترسيخ القيم السلوكية والانضباطية.
وأشاد الدكتور الغامدي بجهود المدرسة ومنسوباتها في تهيئة بيئة تعليمية محفزة، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج والمبادرات تُسهم في إعداد جيل واعٍ ملتزم، يترجم القيم إلى ممارسات عملية، تنعكس آثارها إيجاباً على المجتمع.