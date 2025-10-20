"بيئة الجموم" تنفذ جولات ميدانية لفحص سلامة المنتجات الزراعية وضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم، بالتنسيق مع إدارة الزراعة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، جولة ميدانية ضمن برنامج المتابعة الدورية، شملت عددًا من المزارع وأسواق الخضار والفواكه بالمحافظة، بهدف سحب عينات من المنتجات الزراعية لتحليلها والتأكد من مستويات بقايا المبيدات ومدى مطابقتها للحدود المسموح بها وفق المعايير المعتمدة.