"بيئة الجموم" تنفذ جولات ميدانية لفحص سلامة المنتجات الزراعية وضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم، بالتنسيق مع إدارة الزراعة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، جولة ميدانية ضمن برنامج المتابعة الدورية، شملت عددًا من المزارع وأسواق الخضار والفواكه بالمحافظة، بهدف سحب عينات من المنتجات الزراعية لتحليلها والتأكد من مستويات بقايا المبيدات ومدى مطابقتها للحدود المسموح بها وفق المعايير المعتمدة.
وجاءت الجولة ضمن الجدول الزمني الأسبوعي المعتمد لبرامج الرصد والفحص، ووفق الإجراءات النظامية المتبعة لجمع العينات وإرسالها إلى مختبر تحليل بقايا المبيدات بفرع الوزارة في مكة المكرمة، الذي يُعنى بالتحقق من سلامة وجودة المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق المحلية.
وأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة الجموم، صالح بن محمد آل رغيب، أن نتائج التحاليل المخبرية للعينات أظهرت مطابقتها للمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة، مما يعكس التزام المزارعين بتطبيق الممارسات الزراعية السليمة والآمنة.
وأكد استمرار المكتب، بالتنسيق مع إدارة الزراعة، في تنفيذ البرنامج الأسبوعي لسحب العينات وتحليلها، بناءً على توجيهات ومتابعة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، لضمان سلامة المنتجات الزراعية، وحماية المستهلك، والارتقاء بجودة الإنتاج المحلي.