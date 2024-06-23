"تعليم الطائف" تنظّم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى

وقدم الدكتور "الغامدي" التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى، وبمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ، والذي تحقّق بتوفيق الله، ثم بما تم توفيره من إمكانات وخدمات للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسكهم، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها وعزها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، حفظهما الله.