"تعليم الطائف" تنظّم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى

نظّمت الإدارةُ العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثّلة في الاتصال المؤسسي، اليوم الأحد؛ حفلَ المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك في بهو إدارة التعليم بالحلقة للبنين.
جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، ومساعديه للشؤون التعليمية والخدمات، وعدد من القيادات التعليمية ومنسوبي الإدارة.
وقدم الدكتور "الغامدي" التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى، وبمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ، والذي تحقّق بتوفيق الله، ثم بما تم توفيره من إمكانات وخدمات للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسكهم، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها وعزها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، حفظهما الله.
كما قدم "الغامدي" شكره وتقديره لمنسوبي ومنسوبات التعليم على الجهود المبذولة خلال العام المنصرم، فيما أشاد بجهود كشافة تعليم الطائف المشاركة في حج هذا العام، وما رسموه من لوحات من البذل والعطاء مع ضيوف الرحمن، متمنيًا للجميع دوام التقدم والازدهار.
يذكر أن حفل المعايدة أقيم في بهو مبنى الإدارات النسائية للبنات، بحضور عدد من القيادات النسائية وعدد من منسوبات التعليم.