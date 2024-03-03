"سعود بن نايف" يرعى اللقاء السنوي لـ"أصدقاء المرضى" بغرفة الشرقية

وأضاف "الخالدي"، أنه بحساب الأرقام، قدَّم رجال الأعمال من أصحاب الأيادي البيضاء الكثير، وبحساب العائد الاجتماعي والمعنوي، قدَّموا ما يفوق التوقعات والتطلعات، مؤكدًا أن "أصدقاء المرضى" لا يزالون أصحاب الأيادي البيضاء يعملون لخدمة الوطن والمجتمع والمرضى الذين يستحقون كل الرعاية.