"سعود بن نايف" يرعى اللقاء السنوي لـ"أصدقاء المرضى" بغرفة الشرقية

حضر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لجمعية أصدقاء المرضى، اليوم الأحد، بغرفة الشرقية، اللقاء السنوي للجمعية.
جاء ذلك بحضور نائب أمير الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز؛ حيث تم استعراض إنجازات الجمعية للعام الماضي، والتي تركزت على توفير الأجهزة الطبية ذات الأثر المباشر.
وثمن أمير المنطقة جهود الجمعية لخدمة المرضى والمساهمة في توفير احتياجاتهم ومساعدتهم بالتكامل مع القطاعات ذات العلاقة بصحة الإنسان.
وأشاد الأمير "سعود" بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة -رعاها الله- بصحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل السبل التي تسهم بعد إرادة الله، في شفاء المرضى المنومين في المستشفيات.
وعرض خلال الحفل فيلمًا عن أنشطة وبرامج ومشروعات الجمعية للعام الماضي 2023م، يحمل عنوان "بين هلالين".
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالحكيم بن حمد الخالدي، أنه تمت خدمة تسعة قطاعات صحية مختلفة، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 250 ألف مراجع وحالة مرضية خلال عام واحد.
كما أسهمت الجمعية في توفير 606 مستلزمات طبية لتشغيل أربع عيادات داخل إدارة السجون بالمنطقة الشرقية.
وقال عبدالحكيم العمار الخالدي: "إن الجمعية ومنذ انطلاقها أشاعت روح العمل التطوّعي وعزَّزت من أعمال البر والخير والإحسان والمشاركة المجتمعية في المنطقة الشرقية، خصوصًا في مجال خدمة المرضى والقطاع الصحي من خلال إنشاء العيادات الطبية وتوفير الأجهزة والمستلزمات العاجلة للمستشفيات والمراكز الصحية".
وأضاف "الخالدي"، أنه بحساب الأرقام، قدَّم رجال الأعمال من أصحاب الأيادي البيضاء الكثير، وبحساب العائد الاجتماعي والمعنوي، قدَّموا ما يفوق التوقعات والتطلعات، مؤكدًا أن "أصدقاء المرضى" لا يزالون أصحاب الأيادي البيضاء يعملون لخدمة الوطن والمجتمع والمرضى الذين يستحقون كل الرعاية.
ولفت "الخالدي" إلى أن الجمعية تفخر بأن تكون هي القدوة والمثل لباقي الجمعيات النوعية بمناطق المملكة المختلفة بعملها المنظم ومشروعاتها، كمًا ونوعًا لخدمة مجتمع هذا الوطن الغالي، مقتدين بولاة الأمر -حفظهم الله- السباقين لعمل الخير ودعمه.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على رعايته وجهوده الكبيرة لدعم العمل الخيري في المنطقة وكل ما يهم المنطقة وأهاليها.
وفي نهاية اللقاء، كرّم أمير المنطقة الشرقية، الشركاء والداعمين للجمعية للعام 2023.