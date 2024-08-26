"الأسرة" ينظّم منتدى 2024 برعاية "الراجحي" في نسخته السابعة مطلع سبتمبر

يرعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي منتدى الأسرة 2024، بنسخته السابعة تحت شعار "الأسرة والإرشاد الأسري: بناء القوة من الداخل في عالم متغير"، والذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة وذلك يومي 1 و2 سبتمبر بمدينة الرياض، بحضور أصحاب السمو والمعالي والخبراء والمهتمين في المجال الأسري والاجتماعي.
ويسلّط المنتدى هذا العام الضوء على موضوع الإرشاد الأسري بوصفه أحد أهم الوسائل الوقائية والنمائية لمساعدة الأسر على التغلب على التحديات وتحقيق توازن أفضل في ظل المتغيرات المتسارعة.
ويهدف المنتدى إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الإرشاد الأسري، وتعزيز تكامل القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي لدعم الأسرة، وإتاحة مساحة تضمن التكامل وتبادل الخبرات والتجارب المحلية والدولية في هذا الصدد؛ بما يصبّ في تجسير العلاقة بين الأسر والإرشاد الأسري.
ويشهد المنتدى تدشين إستراتيجية الإرشاد الأسري بالمملكة المعدة من قبل الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد الأسري في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة ووزارة الموارد البشرية ممثلة بوكالة تنمية المجتمع.
كما سيضم جلسةً افتتاحية بمشاركة عدد من أصحاب المعالي، إلى جانب خمس جلسات حوارية ستُعقد على مدار يومي المنتدى بمشاركة الخبراء والمتخصصين في مجال الإرشاد الأسري، بالإضافة إلى أربع ورش عمل تخصصية، ومعرضًا مصاحبًا يضم 18 جناحًا لجهات مرخصة مختصة في الإرشاد الأسري والنفسي، وستقوم الجهات المشاركة في المعرض بتقديم استشارات مجانية للزوار.
وبهذه المناسبة أوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل أن المجلس يركز هذا العام على بناء ثقافة الإرشاد الأسري في مواجهة متغيرات العصر، مشيرةً إلى أن المنتدى سيقدم مادة معرفية وتطبيقية تستهدف أفراد الأسرة بالإضافة إلى المختصين وصناع القرار، مؤكدة أن المجلس يسعى من خلال هذه النسخة إلى تمكين عوامل الاستقرار الأسري وتحقيق الأثر المجتمعي والتنموي، وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.