"الأسرة" ينظّم منتدى 2024 برعاية "الراجحي" في نسخته السابعة مطلع سبتمبر

كما سيضم جلسةً افتتاحية بمشاركة عدد من أصحاب المعالي، إلى جانب خمس جلسات حوارية ستُعقد على مدار يومي المنتدى بمشاركة الخبراء والمتخصصين في مجال الإرشاد الأسري، بالإضافة إلى أربع ورش عمل تخصصية، ومعرضًا مصاحبًا يضم 18 جناحًا لجهات مرخصة مختصة في الإرشاد الأسري والنفسي، وستقوم الجهات المشاركة في المعرض بتقديم استشارات مجانية للزوار.