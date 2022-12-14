محافظ جدة يدشن النسخة العاشرة لجائزة المعلم المتميز ويؤكد أهمية تعزيز مكانته في المجتمع

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات أسامة الخريجي، أن الجائزة شهدت زيادة مطّردة في عدد المشاركات في عامها التاسع، حيث وصل عدد المسجلين في الجائزة أكثر من 25 ألف معلم ومعلمة، مضيفًا أن جميع الأعمال المشاركة في الجائزة تميزت بجودتها الفنية والتعليمية، ونتطلع هذا العام لمواصلة هذا الإنجاز والوصول لمشاركة جميع المعلمين والمعلمات في مدارس محافظة جدة.