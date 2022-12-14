محافظ جدة يدشن النسخة العاشرة لجائزة المعلم المتميز ويؤكد أهمية تعزيز مكانته في المجتمع

دشن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، النسخة العاشرة لجائزة جدة للمعلم المتميز، بحضور مدير عام التعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة أسامة الخريجي، وعدد من قيادات التعليم وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وأكّد الأمير سعود بن عبدالله أهمية العمل لتعزيز مكانة المعلمين والمعلمات في المجتمع، والإشادة بدورهم في تربية وتعليم الناشئة.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات أسامة الخريجي، أن الجائزة شهدت زيادة مطّردة في عدد المشاركات في عامها التاسع، حيث وصل عدد المسجلين في الجائزة أكثر من 25 ألف معلم ومعلمة، مضيفًا أن جميع الأعمال المشاركة في الجائزة تميزت بجودتها الفنية والتعليمية، ونتطلع هذا العام لمواصلة هذا الإنجاز والوصول لمشاركة جميع المعلمين والمعلمات في مدارس محافظة جدة.
وفي ختام الحفل، كرّم محافظ جدة الجهات الراعية واللجان العاملة في نسختها التاسعة 1443هـ.
يُشار إلى أن لجنة التحكيم للجائزة تتكون من أعضاء من إدارة تعليم جدة، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة جدة، وجامعة عفت، وجامعة دار الحكمة، حيث تم اختيارهم بناءً على خبرتهم العميقة والمتنوعة في مجال التعليم.
كما أن جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز هي إحدى مبادرات جمعية المبادرات المتميزة، وتم إنشاؤها وإعداد أدلتها التنظيمية والإجرائية والتحكيمية بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بجدة، لرفع الجانب التنافسي بين معلمي ومعلمات مدارس جدة، وإظهار التقدير الكبير من الأهالي والطلبة والطالبات والمجتمع بوجه عام للمعلم والمعلمة.