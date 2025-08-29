"بيئة مكة" تنظّم ورشة تدريبية عن الحوكمة والجودة البيئية لرفع كفاءة الموظفين

نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة البيئة، وبالتعاون مع مركز آفاق البيئة للتدريب، ورشة عمل تدريبية استمرت يومين في مقر المركز بمدينة جدة، قدّمها الدكتور محمد الباشا التركي، وهدفت إلى رفع كفاءة منسوبي الوزارة وزيادة وعيهم بالتحديات البيئية الراهنة.
وتناولت الورشة محورين رئيسيين؛ شملت مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية داخل المؤسسات، والجودة البيئية في المملكة، مع التركيز على تعزيز قدرات المشاركين في فهم أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ودمج البُعد البيئي والاجتماعي في عملية اتخاذ القرار، إضافة إلى تحليل المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة.
وأوضح مدير مركز آفاق البيئة للتدريب أن هذه الورشة تأتي ضمن برامج تهدف إلى دعم القطاع الحكومي من خلال نقل التجارب العالمية وتطوير العمل البيئي محليًا.
من جهته، أشار مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة في المنطقة، المهندس عبدالله الصبحي، إلى أن الورشة تسهم في تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز وعيها البيئي، ما ينعكس إيجابًا على استدامة الأداء المؤسسي.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بالإنابة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن مثل هذه الورش تمثل رافدًا مهمًّا لتعزيز التكامل مع القطاع الخاص وتبادل الخبرات، بما يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة ورؤية المملكة 2030 في المجالات البيئية.