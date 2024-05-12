"وقاء مكة" يُنظِّم ورشة عمل عن "تأثير الآفات على صحة النبات"

وأشرفت وحدة مركز "وقاء" بمحافظة الطائف على الورشة، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالطائف؛ لإبراز أهمية الصحة النباتية، ودورها في المساهمة بتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تسليط الضوء على دور "وقاء" في الوقاية والمكافحة من الآفات النباتية، والحد من انتشارها، والتعريف بأبرز الآفات النباتية التي قد تصيب النباتات، وسبل الوقاية منها، وفق الممارسات الزراعية الصحيحة.