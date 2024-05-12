"وقاء مكة" يُنظِّم ورشة عمل عن "تأثير الآفات على صحة النبات"

نظَّم فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأحد ورشة عمل بعنوان "تأثير الآفات على صحة النبات".
جاء ذلك بالتزامن مع "اليوم الدولي للصحة النباتية"، بمشاركة عدد من المزارعين والمهتمين بمحافظة الطائف.
وأشرفت وحدة مركز "وقاء" بمحافظة الطائف على الورشة، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالطائف؛ لإبراز أهمية الصحة النباتية، ودورها في المساهمة بتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تسليط الضوء على دور "وقاء" في الوقاية والمكافحة من الآفات النباتية، والحد من انتشارها، والتعريف بأبرز الآفات النباتية التي قد تصيب النباتات، وسبل الوقاية منها، وفق الممارسات الزراعية الصحيحة.
جاء ذلك بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، المهندس هاني القاضي، وعدد من المختصين والمهتمين والمزارعين.
من جهته، قال المدير العام لفرع "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب الصاعدي: إن المركز يحرص من خلال ورش العمل على الارتقاء بمستوى الوعي لدى المزارعين والمستفيدين والمهتمين بالقطاع الزراعي.
وأوضح أن ذلك يأتي إيمانًا بالدور الذي ينعكس من خلال حماية النباتات بالقضاء على الجوع، وتعزيز التنوع البيولوجي والبيئي، وتحفيز التنمية الاقتصادية، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة النباتات، والمساهمة في حماية البيئة.