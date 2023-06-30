بالصور...هيئة الأمر بالمعروف بجدة تفعّل المصلى المتنقل خلال عيد الأضحى

من جانب آخر أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن هذه الجهود تأتي تحقيقًا لرسالة الرئاسة العامة في الاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة والحث عليها.