بالصور...هيئة الأمر بالمعروف بجدة تفعّل المصلى المتنقل خلال عيد الأضحى

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة المصلى المُتنقل بالواجهة البحرية خلال عيد الأضحى المبارك خدمةً لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لتمكينهم من إقامة فريضة الصلاة جماعة في وقتها.
من جانب آخر أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن هذه الجهود تأتي تحقيقًا لرسالة الرئاسة العامة في الاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة والحث عليها.
وشدد "العمري" على جاهزية المصليات المتنقلة التابعة للفرع بجميع الخدمات اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.