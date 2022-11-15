"صحة جازان" تدشن عددًا من المبادرات التطويرية بمستشفى بيش العام

يأتي ذلك فيما كانت المبادرة الثالثة، مبادرة المجلس الاستشاري التمريضي، والتي تهدف إلى تطوير الكادر التمريضي بالمستشفى للعمل بكفاءة عالية، كما تقع على أعضائه العديد من المسؤوليات، من أهمها تعزيز معايير الممارسات والكفاءات التمريضية وتوفير احتياجات التدريب التمريضي، بالإضافة إلى رفع نسبة التمريض وتنمية القدرات الإبداعية لديهم.