"صحة جازان" تدشن عددًا من المبادرات التطويرية بمستشفى بيش العام

دشن مساعد مدير عام صحة جازان للتخطيط والتحول والخدمات العلاجية الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، عددًا من المبادرات التطويرية بمستشفى بيش العام، وذلك تحقيقًا لرؤية ٢٠٣٠ في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، وذلك من خلال تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية.
وفي التفاصيل فقد دشن النعمي ثلاث مبادرات تطويرية أولها مبادرة "ارعاني"، وهي عبارة عن مبادرة تطوعية تربط بين المنشآت الحكومية لتقديم رعاية منزلية صحية ذات جودة عالية لأفراد المجتمع يقدمها مجموعة من الممارسين الصحيين ذوي كفاءة من الراغبين بالتطوع الصحي.
وجاءت المبادرة الثانية لمرضى العلاج الطبيعي وهي مبادرة "تأهيلي"، والتي تهدف إلى سهولة الوصول لخدمات العلاج الطبيعي على مدار الساعة وبأسهل الطرق الحديثة والمتطورة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عن طريق منافذ عدة، منها تطبيق إلكتروني أوعن طريق تطبيق الواتس آب بالرد الآلي، تسهيلاً على المرضى وضمان تقديم الخدمات لهم بكل يسر وسهولة.
يأتي ذلك فيما كانت المبادرة الثالثة، مبادرة المجلس الاستشاري التمريضي، والتي تهدف إلى تطوير الكادر التمريضي بالمستشفى للعمل بكفاءة عالية، كما تقع على أعضائه العديد من المسؤوليات، من أهمها تعزيز معايير الممارسات والكفاءات التمريضية وتوفير احتياجات التدريب التمريضي، بالإضافة إلى رفع نسبة التمريض وتنمية القدرات الإبداعية لديهم.
على جانب آخر عقد الدكتور النعمي أول اجتماعات المجلس الاستشاري التمريضي، والذي عرض فيه عددًا من المخرجات التطويرية التي سيتم العمل بها قريبًا بالمستشفى.