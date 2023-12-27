"تعليم جازان" يتأهل بـ 4 مشاريع للتصفيات النهائية لمعرض إبداع للعلوم والهندسة بالرياض

تأهلت أربعة مشاريع من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لتمثيل المملكة في التصفيات النهائية لمعرض إبداع للعلوم والهندسة "إبداع 2024"، الذي سيقام في رحاب جامعة الملك سعود بالرياض، خلال شهر فبراير 2024م.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة أن المشاريع الأربعة المتأهلة هي للطالبة: رسيل علي محمد مسملي من متوسطة أجيال المعرفة العالمية في مجال الكيمياء - CHEMISTRY والطالبة: ليلك محمد حمود حبيبي من الثانوية الثانية بضمد في مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية - CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY والطالبة: غلا عبدالوهاب محمد زيلع من الثانوية الخامسة بجازان في مجال الأنظمة المدمجة - SYSTEMS EMBEDDED والطالبة ملك حسن علي قيسي من الثانوية الخامسة بجازان في مجال التقنيات الهندسية - TECHNOLOGY ENGINEERING.
وهنأ تعليم جازان الطالبات على تأهل المشاريع متمنياً لهن التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة وتمثيل الوطن في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024".
وأعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" تأهل 180 مشروعاً من بين أكثر من 210 آلاف مشروع، تم التقدم بها في 21 مجالاً علمياً للمشاركة في مرحلة معرض إبداع للعلوم والهندسة "إبداع 2024"، الذي تنظمه "موهبة" سنوياً، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، وسيقام في نسخته الـ14 في فبراير المقبل بجامعة الملك سعود في الرياض، ويتم خلاله اختيار 35 طالباً وطالبةً للمشاركة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024".
أضافت أنه ولأول مرة في تاريخ "إبداع" تم رفع أعداد المشاريع المتأهلة لهذه المرحلة من 160 إلى 180 مشروعاً نظراً لجودة المشاريع المقدمة إلى لجنة التحكيم، التي قيّمت المشاريع، ومستوى مشاركة الطلاب، وفهمهم لمشاريعهم، واختارت المشاريع المكتملة للتأهل للمرحلة المقبلة، لافتةً إلى تنوع المجالات العلمية لتلك المشاريع، التي شملت مجالات حيوية ذات أولوية وطنية، تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.