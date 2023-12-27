"تعليم جازان" يتأهل بـ 4 مشاريع للتصفيات النهائية لمعرض إبداع للعلوم والهندسة بالرياض

وأعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" تأهل 180 مشروعاً من بين أكثر من 210 آلاف مشروع، تم التقدم بها في 21 مجالاً علمياً للمشاركة في مرحلة معرض إبداع للعلوم والهندسة "إبداع 2024"، الذي تنظمه "موهبة" سنوياً، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، وسيقام في نسخته الـ14 في فبراير المقبل بجامعة الملك سعود في الرياض، ويتم خلاله اختيار 35 طالباً وطالبةً للمشاركة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024".