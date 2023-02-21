عبق الماضي وأصالة التاريخ.. "تعليم النماص" تحتفي بذكرى يوم التأسيس

احتفت إدارة تعليم النماص -برعاية محافظ النماص- بذكرى يوم التأسيس بقرية آل نييح التراثية، وبحضور عدد كبير من مديري الإدارات الحكومية والخاصة والأهالي.
وتنوعت لوحات الجمال في هذه المناسبة عبر السفر في أيام الماضي مع الأسواق التراثية والحياة المجتمعية، والإبداعات الفنية، والحِرَف القديمة، وأساليب الزراعة والحصاد، والأزياء، والأكلات الشعبية، والألعاب الشعبية، والفنون التراثية.
وتخلل الحفل برنامج ثقافيّ اشتمل على حفل خطابي وألوان تراثية استعراضية وعروض مرئية ومسرحية، حلّق من خلالها طلاب وطالبات تعليم النماص في الاعتزاز بهذا الوطن وأيامه.
بدوره رفع مدير تعليم النماص عمر الغامدي التهنئة للقيادة الرشيدة؛ معبرًا عن فخر منسوبي ومنسوبات التعليم والمجتمع التعليمي بتاريخ مجيد وأئمة عظماء وبطولات خالدة لما يزيد على ثلاثة قرون من الزمان، كما تم تكريم الجهات المتعاونة من الجهات الحكومية والأهلية في ختام الحفل.
جدير بالذكر أن جميع مدارس تعليم النماص أنهت احتفالاتها خلال الأسبوع المنصرم بمشاركة من قيادات الإدارة، وسط أجواء تفاعلية ووطنية مميزة.