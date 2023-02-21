عبق الماضي وأصالة التاريخ.. "تعليم النماص" تحتفي بذكرى يوم التأسيس

وتنوعت لوحات الجمال في هذه المناسبة عبر السفر في أيام الماضي مع الأسواق التراثية والحياة المجتمعية، والإبداعات الفنية، والحِرَف القديمة، وأساليب الزراعة والحصاد، والأزياء، والأكلات الشعبية، والألعاب الشعبية، والفنون التراثية.