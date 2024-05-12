"سعود بن نهار" يطلع على خطوات الأمانة لإنشاء مرصد الطائف للسياحة المستدامة

وأشار إلى أن تطوير قطاع السياحة يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الطائف، ويلعب دوراً رئيساً في تحقيق التنمية المستدامة بإذن الله، ما يساعد بشكل كبير في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين، وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تطمح بلادنا الغالية إلى جذب أكثر من 100 مليون زائر محلي ودولي، وتطوير العديد من الوجهات السياحية الكبيرة والمتنوعة بتضاريسها وأنشطتها، هذه الأعداد الكبيرة والتي بدأ تحقيقها في هذا العام 2024م، من المؤكد سيكون لها تأثيرات مختلفة على الوجهات والمجتمعات المضيفة، ومستقبل النظم البيئية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية إن لم يكن هناك ممارسات لمعايير الاستدامة المتعارف عليها دولياً.