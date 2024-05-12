"سعود بن نهار" يطلع على خطوات الأمانة لإنشاء مرصد الطائف للسياحة المستدامة

التقى الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف بأمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمرصد الطائف للسياحة المستدامة، واطلع على مبادرة الأمانة لإنشاء مرصد الطائف للسياحة المستدامة والتي تتماشى مع إعلان المملكة مؤخراً مبادرة إنشاء المركز العالمي للسياحة المستدامة الهادفة إلى تسريع وتيرة تحول قطاع السياحة إلى صافي الانبعاثات الصفري، والمساهمة الفاعلة في دعم الجهود العالمية الهادفة إلى حماية الطبيعة والمجتمعات، ودعم المسافرين والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بتمكين قطاع السياحة من النمو وخلق فرص العمل.
وأوضح المهندس عبدالله الزايدي حرص الأمانة على تعزيز تنمية سياحية مرتكزة على أسس قوية، وسيعمل مرصد الطائف للسياحة المستدامة والذي سيكون أول مرصد عربي يسجل في الشبكة العالمية لمراصد السياحة المستدامة التي تضم حتى الآن 34 مرصداً عالمياً، ومن ثم الحصول على شهادات الاستدامة من المنظمات الدولية المعنية، ويهدف المرصد إلى أن تكون التنمية والتطوير السياحي في مدينة الطائف مبنية على معايير دولية تهدف في مجملها على المحافظة واستدامة الموارد الطبيعية والثقافية والاجتماعية، وتعزيز البنية الاقتصادية من خلال إشراك المجتمع المحلي وشركاء الأمانة من القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن تطوير قطاع السياحة يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الطائف، ويلعب دوراً رئيساً في تحقيق التنمية المستدامة بإذن الله، ما يساعد بشكل كبير في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين، وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تطمح بلادنا الغالية إلى جذب أكثر من 100 مليون زائر محلي ودولي، وتطوير العديد من الوجهات السياحية الكبيرة والمتنوعة بتضاريسها وأنشطتها، هذه الأعداد الكبيرة والتي بدأ تحقيقها في هذا العام 2024م، من المؤكد سيكون لها تأثيرات مختلفة على الوجهات والمجتمعات المضيفة، ومستقبل النظم البيئية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية إن لم يكن هناك ممارسات لمعايير الاستدامة المتعارف عليها دولياً.