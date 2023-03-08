"الندوة العالمية": رؤية 2030 فتحت آفاقًا جديدةً للمرأة وعزّزت دورها الحضاري

أكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس لهذا العام 2023؛ على الدور المحوري الذي تقوم به المرأة في نهضة المجتمع كشريك للرجل في الحياة؛ كونها عنصرًا فاعلًا يسهم في عملية الرقي والازدهار، وهو التصوُّر الذي آمنت به الندوة العالمية وفق استراتيجيتها الممتدّة على مدار خمسين عامًا.
وأشارت إلى أنها لم تُغفِل دورها وقيمتها المجتمعية المؤثّرة؛ فقدمت لها البرامج والأنشطة التي تؤهّلها تربويًّا ومهاريًّا ومعرفيًّا، وخصّصت لها المقاعد الدراسية في المعاهد والجامعات والمراكز المهنية، وحرصت على النهوض بمستواها العلمي والمجتمعي في جميع القطاعات.
ولفتت الندوة إلى عناية المملكة العربية السعودية بالمرأة، وإشراكها في كل القطاعات الحياتية التي تتناسب معها وتعزّز من دورها الحضاري؛ لكونها حجرَ الأساس في بناء المجتمع، وشريك الرجل في قيام الأسرة وتربية الأجيال.