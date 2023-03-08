"الندوة العالمية": رؤية 2030 فتحت آفاقًا جديدةً للمرأة وعزّزت دورها الحضاري

‬أكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس لهذا العام 2023؛ على الدور المحوري الذي تقوم به المرأة في نهضة المجتمع كشريك للرجل في الحياة؛ كونها عنصرًا فاعلًا يسهم في عملية الرقي والازدهار، وهو التصوُّر الذي آمنت به الندوة العالمية وفق استراتيجيتها الممتدّة على مدار خمسين عامًا.