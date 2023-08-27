الشؤون الصحية بحائل تنفذ 648 جولة خلال النصف الأول من 2023

نفذت الشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في إدارة الصحة العامة عدد (648) جولة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 2023م.
وشملت الجولة القطاع الصحي الخاص وتجمع حائل الصحي، وذلك لمتابعة مدى تطبيق وتنفيذ البرامج الصحية والوقائية، وبرامج البيئة، بالإضافة إلى برامج مكافحة العدوى، وبرامج الأمراض المُعدية ونواقل المرض في المنشآت الصحية، والذي يعتمد على الجودة من خلال الالتزام بالشروط والمعايير والبروتوكولات الوقائية داخل المنشأة وتقييم مستويات الأداء والمحافظة عليها.
وأوضحت صحة حائل أنه تم تنفيذ (230) جولة لمكافحة العدوى، و(86) جولة فيما يخص الأمراض المُعدية، و(26) جولة لمكافحة التدخين ومنافذ بيع التبغ، و(104) عن التسمم الكيمائي، و(16) جولة عن التسمم الغذائي، و(74) جولة على البرامج الصحية والأمراض المزمنة، و(73) جولة على أقسام صحة البيئة، و(22) جولة للحماية من الإشعاع، و(17) جولة لإدارة المنافذ للمنشأة الصحية بمطار حائل الدولي.
يُذكر أن إدارة الصحة العامة في صحة حائل تواصل جهودها لتلقي البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة، ومتابعة تطبيق البرامج الصحية الوقائية في المنشآت الصحية، والذي يعتمد على الجودة من خلال الالتزام بالشروط والمعايير الصحية والبيئية داخل المنشأة وتقييم مستويات الأداء والمحافظة عليها.