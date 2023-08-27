الشؤون الصحية بحائل تنفذ 648 جولة خلال النصف الأول من 2023

وأوضحت صحة حائل أنه تم تنفيذ (230) جولة لمكافحة العدوى، و(86) جولة فيما يخص الأمراض المُعدية، و(26) جولة لمكافحة التدخين ومنافذ بيع التبغ، و(104) عن التسمم الكيمائي، و(16) جولة عن التسمم الغذائي، و(74) جولة على البرامج الصحية والأمراض المزمنة، و(73) جولة على أقسام صحة البيئة، و(22) جولة للحماية من الإشعاع، و(17) جولة لإدارة المنافذ للمنشأة الصحية بمطار حائل الدولي.