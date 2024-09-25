أمانة الطائف تعقد ورشة عمل لتطوير إجراءات تنفيذ حفريات الجهات الخدمية

وأوضحت أمانة الطائف أن الورشة تأتي ضمن جهودها لدعم تنفيذ الحفريات وفق المعايير المحدثة التي أصدرتها وزارة البلديات والإسكان، بما يضمن الحفاظ على بنية الشوارع والطرق من التدهور ومنع ظهور العيوب في سطح الطريق.