أمانة الطائف تعقد ورشة عمل لتطوير إجراءات تنفيذ حفريات الجهات الخدمية
عقدت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة في أمانة الطائف ورشة عمل "عن بعد" بمشاركة مقاولي شركات الخدمات؛ للتعريف بمراحل تعبئة العمل وقوائم التحقيقات من قبل استشاريي الجهة الخدمية.
وتهدف الورشة إلى رفع مستوى جودة تنفيذ الحفريات وتقليل الملاحظات المتعلقة بتنفيذ الأعمال، وذلك بالالتزام بدليل المواصفات العامة للأعمال المدنية في تمديد مشاريع المرافق العامة.
وأوضحت أمانة الطائف أن الورشة تأتي ضمن جهودها لدعم تنفيذ الحفريات وفق المعايير المحدثة التي أصدرتها وزارة البلديات والإسكان، بما يضمن الحفاظ على بنية الشوارع والطرق من التدهور ومنع ظهور العيوب في سطح الطريق.
وتم تسليط الضوء على منصة "نسق" الإلكترونية لإغلاق التصاريح وضمان التزام المقاولين بالدليل المحدث، الذي يشمل تطوير منظومتي إصدار تصاريح الحفر ومراقبة الجودة، واعتماد أحدث طرق الحفر المعترف بها دولياً.
ويشمل الدليل الجديد الاشتراطات التنظيمية المتعلقة بالحفر وتمديد المرافق العامة، مع التركيز على استخدام مواد الردم والرصف الأسفلتي والخرساني بما يتماشى مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية، في سبيل الحفاظ على البيئة الإنشائية للشوارع والمرافق العامة.