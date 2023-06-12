مدير تعليم "القويعية" يكرم المشاركين في مبادرة "أنسنة" المباني المدرسية

كرّم مدير تعليم "القويعية" صالح بن عبدالله الزهراني، اليوم الاثنين، المدارس والأقسام المشاركة في تفعيل مبادرة "أنسنة" المباني المدرسية التطوعية بإدارة تعليم المحافظة، ولجان المبادرة.
جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية، ومدير الموارد البشرية المشرف على المبادرة، ومدير قسم التخطيط والتطوير رئيس لجنة المبادرة، وعدد من رؤساء الأقسام بإدارة التعليم، والتي استهدفت توفير أكثر من ألف فرصة تطوعية للإداريين والإداريات من منسوبي ومنسوبات مدارس تعليم القويعية.
وقال مدير تعليم القويعية صالح الزهراني: إن مبادرة "أنسنة" المباني المدرسية، في نسختها الأولى، لمواكبة برامج رؤية المملكة 2030، برنامج جودة الحياة.
وأضاف، أن ذلك بالتعامل مع مفهوم الأنسنة والعمل على تحويله إلى مبادرة لأنسنة المباني المدرسية لمعالجة التشوه البصري في المدارس وتحسين المظهر العام، وبرنامج التطوع لتنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
وأوضح "الزهراني"، أن ذلك لخلق مجتمع تعليمي متكامل غني داعم لثقافة العمل التطوعي، لنشر ثقافة التطوع في المجتمع التعليمي بمحافظة القويعية، وبرنامج السعودية الخضراء لتحويل الساحات والأفنية المدرسية لأماكن جاذبة ومسطحات خضراء ونقل البيئة المدرسية لبيئة عصرية ملائمة لكل مرحلة عمرية.
وقال "الزهراني": إن مبادرة "أنسنة" المباني المدرسية التطوعية، في نسختها الأولى حققت أهدافها بكفاءة عالية في "أنسنة" البيئة المدرسية، وكانت النتائج فوق المتوقع.
وأشار إلى أن عمليات رفع الرجيع بلغت 209 عمليات، وعمليات معالجة التشوهات البصرية 776 عملية، وعمليات الصيانة 397 عملية، وبلغ عدد غرس الأشجار 1668 شجرة، والمتطوعين 1059 متطوعًا.
وأضاف "الزهراني"، أن نتائج المدارس المتفاعلة مع المبادرة، جاء تقييمها على ثلاث فئات: "فئة التميز" وقد حققتها أربع مدارس على مستوى إدارة التعليم، و"فئة الإبداع" وحققتها ست مدارس، وكذلك "فئة التكريم" ونفذتها سبع مدارس على مستوى الإدارة.
وعبّر مدير التعليم، عن بالغ شكره وتقديره للمدارس التي حققت نتائج في فئات التقييم ولأقسام إدارة التعليم المشاركة في تفعيل برامج المبادرة واللجان العاملة عليها.