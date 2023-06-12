مدير تعليم "القويعية" يكرم المشاركين في مبادرة "أنسنة" المباني المدرسية

جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية، ومدير الموارد البشرية المشرف على المبادرة، ومدير قسم التخطيط والتطوير رئيس لجنة المبادرة، وعدد من رؤساء الأقسام بإدارة التعليم، والتي استهدفت توفير أكثر من ألف فرصة تطوعية للإداريين والإداريات من منسوبي ومنسوبات مدارس تعليم القويعية.