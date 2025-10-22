"بيئة الكامل" تشارك في تصميم وتشجير مستشفى الكامل ضمن مبادرة لتعزيز المساحات الخضراء

وناقشت اللجنة الخطوات التنفيذية للمشروع، حيث جرى الاتفاق على إعداد تصميم هندسي متكامل للحديقة، يحدّد مواقع الزراعة، ويُراعي اختيار الشتلات والأشجار الملائمة للبيئة المحلية، بما يحقق أهداف المشروع في تحسين المظهر العام لمرافق المستشفى، وتوفير متنفس طبيعي للمرضى والمراجعين، يعزز الجوانب النفسية والصحية.