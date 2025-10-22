"بيئة الكامل" تشارك في تصميم وتشجير مستشفى الكامل ضمن مبادرة لتعزيز المساحات الخضراء

في إطار الجهود المشتركة لتحسين المشهد البيئي وتعزيز المساحات الخضراء، شارك مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل، الدكتور محمود بن سعيد الغامدي، في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لمشروع تشجير وتنسيق حديقة مستشفى الكامل العام، بالشراكة مع المستشفى وبلدية الكامل.
وناقشت اللجنة الخطوات التنفيذية للمشروع، حيث جرى الاتفاق على إعداد تصميم هندسي متكامل للحديقة، يحدّد مواقع الزراعة، ويُراعي اختيار الشتلات والأشجار الملائمة للبيئة المحلية، بما يحقق أهداف المشروع في تحسين المظهر العام لمرافق المستشفى، وتوفير متنفس طبيعي للمرضى والمراجعين، يعزز الجوانب النفسية والصحية.
وأوضح الدكتور الغامدي أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن توجهات مكتب الوزارة في الكامل لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، وتفعيل مشاريع التشجير، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادرة "السعودية الخضراء"، التي تسعى لرفع جودة الحياة وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.