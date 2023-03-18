عقد الاجتماع الـ 60 لـ "مؤسسة عبدالعزيز للدراسات الإسلامية" بالمغرب

وشارك في الاجتماع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي الدكتور أحمد التوفيق، والمدير العام للمؤسسة سفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ونائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبد الكريم بن عبدالرحمن الزيد، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هاني بن مقبل المقبل، والدكتور محمد الشرقاوي، والدكتور محمد بريان، والدكتور سعيد شبار، والدكتورة رشيدة نافع، ومدير المكتبة الوطنية الدكتور محمد الفران.