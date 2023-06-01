وفد من وزارة الصحة يتفقّد عددًا من المنشآت الصحية بالطائف

زار وكيلُ وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، ووكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية المهندس سعد السدحان؛ عددًا من المنشآت الصحية بالمحافظة.
رافق الوكيلَين خلال الزيارة التفقدية، مديرُ الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، وقياداتٌ من "صحة الطائف".
وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي: إن هذه الجولة الاعتيادية لوكلاء الوزارة جاءت لتفقّد جاهزية المنشآت والمرافق الصحية بالمحافظة، ومدى استعدادها لتقديم الخدمات الصحية والاستعداد لموسم حج هذا العام.
وأضاف "الثقفي": أن الجولة شملت: مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الأطفال، ومركز طب الأسنان التخصصي.