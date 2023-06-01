وفد من وزارة الصحة يتفقّد عددًا من المنشآت الصحية بالطائف

وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي: إن هذه الجولة الاعتيادية لوكلاء الوزارة جاءت لتفقّد جاهزية المنشآت والمرافق الصحية بالمحافظة، ومدى استعدادها لتقديم الخدمات الصحية والاستعداد لموسم حج هذا العام.