"تقييم الأضرار والمعالجة المستدامة لتزايد أعداد قرود البابون".. ورقة عمل وورشة في عسير

وأشار إلى أن رمي مخلفات الطعام في الأماكن العامة يعتبر أحد أسباب انتشار القرود بشكل كبير؛ فالقرد في بيئته الطبيعية يستهلك "80%" من وقته في البحث عن الطعام، ولكن مع رمي الأكل الفائض وإطعام القرود من قبل المواطنين بالأغذية عالية السعرات؛ استأنست القرود بالأحياء السكنية والأماكن التي يقطنها الإنسان؛ فالملاحظ أنها تتجمّع حول نقاط توزيع الطعام مثل سلات القمامة والأماكن التي يتم فيها التخلُّص من المخلفات.