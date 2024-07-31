مجلس جامعة الملك خالد يعتمد القواعد المنظمة للزمالات الصحية وإجراءات رعاية الموهوبين

نيابةً عن وزير التعليم ترأّس رئيسُ جامعة الملك خالد المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد دعجم، اليوم الأربعاء، الاجتماعَ الثاني عشر لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1445هـ، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الأستاذ الدكتور بسام بن عبدالله البسام، ووكلاء الجامعة، وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.
وصرّح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وأمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني؛ بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة بشأنها. وشملت هذه القرارات الموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإنهاء ابتعاث وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، بالإضافة إلى منح الدرجات العلمية "الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه" لعدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا.
وقال "القرني": إن المجلس أقرّ الخطط المستحدثة لبرامج البكالوريوس في قسمَي الضيافة والسياحة بكلية السياحة والضيافة، ووافق على اعتماد توصيات لجنة المراجعة في محضر اجتماعها الثامن للعام المالي 2024م، وإقرار الحساب الختامي لصندوق الطلاب للعام المالي 2023م.
وأوضح "القرني" أن المجلس وافق أيضًا على ترقية بعض موظّفي الجامعة للمراتب العليا، واعتمد عددًا من اتفاقيات التعاون بين جامعة الملك خالد وعدد من الجامعات الخارجية، كما أقرّ المجلس القواعد المنظمة والدليل الإجرائي لبرامج الزمالات الصحية بالجامعة، ووافق على الإجراءات التنفيذية لرعاية الطلبة الموهوبين في الجامعة.