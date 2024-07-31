مجلس جامعة الملك خالد يعتمد القواعد المنظمة للزمالات الصحية وإجراءات رعاية الموهوبين

وأوضح "القرني" أن المجلس وافق أيضًا على ترقية بعض موظّفي الجامعة للمراتب العليا، واعتمد عددًا من اتفاقيات التعاون بين جامعة الملك خالد وعدد من الجامعات الخارجية، كما أقرّ المجلس القواعد المنظمة والدليل الإجرائي لبرامج الزمالات الصحية بالجامعة، ووافق على الإجراءات التنفيذية لرعاية الطلبة الموهوبين في الجامعة.